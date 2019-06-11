Россия готовится платить пенсии гастарбайтерам

Мигранты, работающие в Петербурге, скоро будут получать пенсии. Фото: baltphoto.ru
Мигранты, работающие в Петербурге, скоро будут получать пенсии. Фото: baltphoto.ru

Документы, которые позволят платить пенсии трудовым мигрантам, отправило в Экспертный совет при правительстве Министерство труда. В своем письме Минтруд просит согласовать их как можно быстрее.

Подписание соглашения о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза планируется подписать осенью, а ратифицировать ближе к концу этого года. Предполагается, что страна, где трудился гастарбайтер и делались отчисления в пенсионный фонд (ПФ), заплатит ему пенсию даже после возвращения на родину, а стаж, заработанный в любых странах ЕАЭС, будет складываться. Однако соглашение обратной силы не имеет. Иначе говоря оно не распространяется на время, предшествующее его вступлению в силу.

В 2020-2021 годах ПФ России придется найти 166 млн рублей на выплаты мигрантам. С годами траты по этому соглашению будут увеличиваться. Сейчас работодатели уже делают отчисления в ПФР за наемных иностранных работников, но пенсионные выплаты им пока не положены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пр. Косыгина мигрант пытался ограбить девушку.

Марина Зимина, Gazeta.SPb
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