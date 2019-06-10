На Косыгина мигрант пытался ограбить девушку

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

В Красногвардейском районе Петербурга строитель из Узбекистана совершил неудачную попытку ограбить прохожую.

Как стало известно Gazeta.SPb, 19-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением в воскресенье, 9 июня, в 12 часов.

По ее словам, около 5 часов у дома №23, корпус 1, по проспекту Косыгина неизвестный мужчина попытался отобрать у нее мобильный телефон, однако девушка смогла оказать преступнику активное сопротивление. Мужчина сбежал с места происшествия.

Правоохранители задержали подозреваемого через 15 минут после совершения нападения. Им оказался 38-летний гражданин Республики Узбекистан, разнорабочий стройки «Янино 1».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что вор украл из квартиры сейф, забитый деньгами и украшениями.