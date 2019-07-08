ЕЭК требует вернуть алкоэнергетики в российские магазины

Запрет на алкогольные энергетики могут снять под давлением торговых партнеров России. Фото: pixabay.com

Запрет на алкогольные энергетики могут снять под давлением торговых партнеров России. Фото: pixabay.com

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) собирается обязать Россию возобновить производство и оборот слабоалкогольных энергетиков.

ЕЭК подготовила документ, в котором уведомляет Россию о необходимости выполнения заключенного в 2014 году договора с Евразийским экономическим союзом, где закреплено право свободно торговать продукцией, соответствующей техническим регламентам союза.

Алкогольные энергетические напитки подпадают под действие техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции», а, стало быть, к ним не может применяться национальное законодательство, говорится в проекте решения ЕЭК.

Российское Министерство финансов возражает против такой постановки вопроса. Если какие-то положения международного договора несут угрозу для здоровья граждан России, то государство обязано устанавливать более строгие правила, считают в Минфине.

Ограничения на производство и оборот алкоэнергетиков введены с 1 января 2018 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что парламент Петербурга принял закон о запрете алкогольных энергетиков.