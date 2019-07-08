Сотруднику «Мостотреста» грозит суд за ДТП из-за разводки не по графику

Суд зарегистрировал дело о ДТП на Володарском мосту. Фото: ВКонтакте

Суд зарегистрировал дело о ДТП на Володарском мосту. Фото: ВКонтакте

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении сотрудника СПб ГБУ «Мостотрест». Мужчину обвиняют в причастности к ДТП на Володарском мосту.

По версии следствия, вечером 25 августа 2018 года начальник бригады Володарского моста участка разводных мостов №1 проверил готовность моста к навигации не по графику — с 20:30 по 20:45.

Мужчина включил насос и гидросистему разведения моста. В результате крыло пролетного строения моста поднялось на 30-40 см.

Действовал сотрудник «Мостотреста», как полагает следствие, по неосторожности. Однако, это привело к ДТП с участием «Лада Калины». Машина ударилась о разводной пролет моста. Водитель автомобиля получил телесные повреждения. Они расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Отметим, что по графику разводка Володарского моста проводится дважды за ночь: с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45.

Уголовное дело пока не принято к производству.

Ранее в «Мостотресте» полагали, что причиной разводки Володарского моста «мог стать случайный сбой в системе управления разводным пролетом во время проверки готовности оборудования к разводке».