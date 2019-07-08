«Зенит» может перехватить Васютина у «Ростова»

Александр Васютин. Фото: Википедия
Александр Васютин. Фото: Википедия

Петербургский «Зенит» намерен перехватить голкипера Александра Васютина у «Ростова». Вратарь может войти в состав сине-бело-голубых в ближайшее время, сообщает «Чемпионат».

24-летний футболист является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». Дебютировал Васютин 18 мая 2013 года за молодежный состав «Зенита» в матче с нижегородской «Волгой». В августе 2016 года был отдан в аренду финскому клубу «Лахти» на полгода. В стартовом матче за новый клуб Александр Васютин вышел в стартовом составе и отметился голом. В 2017 году петербуржец был признан лучшим вратарем чемпионата Финляндии по футболу.

С июля 2018 года выступал за норвежский «Сарпсборг 08» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Васютин провел десять матчей в местном чемпионате.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Алексей Сутормин 9 июля проведет первую тренировку с «Зенитом».

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«Зенит» может перехватить Васютина у «Ростова»