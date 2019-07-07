Сутормин во вторник начнется тренироваться с “Зенитом”

Затянувшаяся история трансфера полузащитника, вероятно, подходит к концу.

Алексей Сутормин пройдет медкомиссию для “Зенита”. Почти полузащитник “Рубина” все-таки едет в Петербург.

Трансфер бывшего полузащитника “Оренбурга” обернулся головной болью для “Зенита” и “Газпрома”. Разговоры о его переходе в клуб Санкт-Петербурга шли с февраля. В июне в СМИ появилась информация, что трансфер почти завершен, но тут Сутормин прошел медосмотр в “Рубине”. Семак якобы выразил недовольство руководству “Газпрома”, который спонсирует оба клуба, и полузащитника вероятно-наверное-скорее всего все-таки отдают “Зениту”, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила. Теперь в начале новой недели Сутормину предстоит медосмотр у сине-бело-голубых, сообщает «Чемпионат».

Сутормин проведет первую тренировку с “Зенитом” во вторник. Он станет (если станет) вторым подтвержденным новичком в новом сезоне — к клубу Санкт-Петербурга уже присоединился Дуглас Сантос.