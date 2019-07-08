Седой мужчина в клетчатой рубашке развратил школьницу

Злоумышленнику может грозить до 8 лет тюрьмы, если полицейские Ленобласти его поймают.

Полиция Волосовского района Ленобласти получила сообщение о развращении школьницы в одной из деревень. Мать 12-летней девочки уже сообщила правоохранителям приметы предполагаемого злоумышленника.

Женщина обратилась в полицию в воскресенье 7 июля, она и ее дочь живут в деревне Село, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Петербурга и Ленобласти 8 июля. Известны приметы: у мужчины седые волосы, он был одет в красную клетчатую рубашку.

Если мужчину поймают, то по статье УК РФ о разврате ему может грозить от 3 до 8 лет тюремного заключения, так как дочка не достигла возрасти 14-ти лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что школьница отравилась таблетками в центре Санкт-Петербурга.