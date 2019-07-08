В Волхове найдено тело с татуировками вождей СССР

Самые главные приметы были обнаружены на теле - татуировки на груди с изображением портретов Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Фото: pixabay

Самые главные приметы были обнаружены на теле - татуировки на груди с изображением портретов Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Фото: pixabay

На окраине Волхова в поле найден мертвец с особыми приметами.

6 июля работником, занимающимся покосом травы в поле на окраине Волхова, было найдено тело мужчины. На вид ему приблизительно 60 лет, седые волосы, имеется залысина. Мужчина был одет в футболку и рубашку с коротким рукавом, на нижней части тела имелось только нижнее белье. Самые главные приметы были обнаружены на теле — татуировки на груди с изображением портретов Владимира Ленина и Иосифа Сталина, советских правителей, а также изображение женщины со шпагой на правой ноге, сообщают правоохранительные органы.

Личность и причина смерти устанавливаются правоохранительными органами. При предварительном осмотре погибшего признаков насильственной смерти обнаружено не было.

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