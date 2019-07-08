Суд лишил наркокурьера воинского звания

В Петербурге прошел суд над курьером-пересыльщиком наркотиков. Фото: pixabay.com
В Петербурге прошел суд над курьером-пересыльщиком наркотиков. Фото: pixabay.com

В Петербурге 224 гарнизонный военный суд огласил приговор по делу наркокурьера-пересыльщика Сергея Щиченко. Его ждут 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Решением суда он также лишен воинского звания «старшина 1 статьи», сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Щиченко признали виновным в девяти преступлениях. Согласно материалам дела, весной 2018 года он через интернет вступил в состав организованной группы и получил роль курьера-пересыльщика.

В его задачи входили транспортировка и расфасовка наркотиков на более мелкие партии. Помимо этого, он отвечал за пересылку веществ. С августа по октябрь 2018 года он отправил наркотики и психотропы из Петербурга в Пермь, Ялту, Владивосток, Москву и Южно-Сахалинск.

С предъявленным ему обвинением мужчина согласился.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге пресекли деятельность производителей наркотиков.

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