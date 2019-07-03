В Петербурге пресечена деятельность производителей наркотиков

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина, который был организатором преступной группы, и трех её участников.

Следствие установило, что не позднее июля 2017 года гражданин собрал преступную группу для культивирования и сбыта растительных наркотических средств, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В группе были распределены роли — те, кто выращивали коноплю, и непосредственный сбытчик. Они совершали преступную деятельность на территориях Красносельского, Кировского, Красносельского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга.

Их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в июле прошлого года. Следствие собрало доказательство по 6 эпизодам сбыта наркотиков и 2 покушениям на сбыт. Было изъято более 580 граммов наркотика и 113 наркосодержащих растений.

Дело направлено в Красносельский районный суд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Невском районе мужчина ударил продавщицу бутылкой по голове.