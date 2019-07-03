В Невском районе мужчина ударил продавщицу бутылкой по голове

Во вторник, 2 июля, в отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга поступила информация о случившемся разбое.

Сообщается, что 2 июля с 3 часов ночи до 5 часов утра в помещение магазина, который находится на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга зашел неизвестный мужчина.

Злоумышленник ударил гражданку одного из среднеазиатских государств 1989 года рождения, которая является продавцом-кассиром в данном магазине, бутылкой по голове. После этого он совершил хищение из кассы 20 тысяч рублей, мобильного телефона и скрылся, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вор проник в ювелирный магазин, разобрав крышу.