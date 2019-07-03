В Петербурге вор проник в ювелирный магазин, разобрав крышу

Во вторник, 2 июля, около 01:43 часов ночи пострадавшая обратилась в отделение полиции Всеволожского района Санкт-Петербурга.

Девушка 1998 года рождения сообщила сотрудникам полиции, что в тот же день в период с 00:20 до 00:50 в торгово-развлекательном комплексе, который расположен на Мурманском шоссе, неизвестный злоумышленник проник в помещение ювелирного магазина, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник разобрал часть навесного потолка и через крышу проник в помещение, где располагается ювелирный магазин. Затем он при помощи ключей, которые находились в служебном кабинете, открыл сейф и совершил хищение 240 тысяч рублей и четырех коробок с украшениями.

Полиция позбудила уголовное дело по чатси 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Принимаются меры для поиска и заедражания злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приозерске мужчину ударили ножом в ногу и похитили рюкзак.