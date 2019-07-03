В Приозерске мужчину ударили ножом в ногу и похитили рюкзак

Во вторник, 2 июля, сотрудникам полиции Приозерского района Ленинградской области стало известно о госпитализации гражданина 1982 года рождения.

Мужчина был госпитализирован в удовлетворительном состоянии около 04:35 2 июля от кафе, расположенного на улице Леншоссе, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже в полицию от потерпевшего поступило заявление о том, что около 02:30 2 июля в указанном кафе двое граждан распивали с ним алкогольные напитки, после чего ударили его ножом в ногу и согрешили хищение мобильного телефона и рюкзака.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Приняты меры для задержания злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти в пьяной ссоре мужчина получил ножевое ранение.