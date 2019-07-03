В Ленобласти в пьяной ссоре мужчина получил ножевое ранение

Вчера, 2 июля, в полицию Подпорожского района Ленинградской области сотрудники медицинского учреждения сообщили о госпитализации гражданина.

В тяжелом состоянии из квартиры дома 15 по улице Кирова был госпитализирован мужчина 1969 года рождения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту инцидента сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Позже полицейским удалось задержать мужчину 1966 года рождения, который изобличен в совершении преступления.

Установлено, что подозреваемый находился у пострадавшего в гостях и в 14:00, в ходе ссоры после совместного распития алкоголя, ударил потерпевшего ножом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти расследуют дело об избиении местного жителя.