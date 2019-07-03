В Ленобласти расследуют дело об избиении местного жителя

Во вторник, 2 июля, около 15:30 часов дня в отделение полиции поступила информация о госпитализации мужчины 1985 года рождения.

О том, что 2 июля около 6 часов утра в деревне Рабитицы в Волосовском районе Ленинградской области из своей квартиры дома 15 по улице Центральной был госпитализирован мужчина, сотрудникам полиции рассказали в медицинском учреждении.

Гражданин был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками полиции по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали гражданина 1976 года рождения, который подозревается в совершении данного преступления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Невском районе в жестком ДТП пострадал мужчина.