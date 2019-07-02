В Невском районе в жестком ДТП пострадал мужчина

Он получил тяжелые травмы, так что за ним на место прибыла реанимация.

Инцидент случился в ночь с 2 на 3 июля в Невском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди выложили видеозапись, а также поделились деталями аварии. Участниками ДТП стали двое – микроавтобус «Хендай» и «Киа Рио». Они не смогли поделить дорогу недалеко от станции метро «Улица Дыбенко» на перекрестке. Кто именно стал виновником аварии – непонятно. В результате водителю легковушки понадобилась помощь врачей – медики диагностировали у него серьезные травмы.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на «Коле» авария унесла жизни двух людей, еще двое в тяжелом состоянии. По предварительным данным, во всем виноват 20-летний водитель «корейца», который, пытаясь обогнать машину, выехал на встречную полосу движения. Это закончилось столкновением в другим автомобилем.