На «Коле» авария унесла жизни двух людей, еще двое в тяжелом состоянии

Врачи оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, а полицейские выясняют обстоятельства дела.

Инцидент случился сегодня, 2 июля, в Кировском районе Ленинградской области. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону. Уточняется, что авария произошла на 59-м километре трассы «Кола». Участниками аварии стали два автомобиля – «Хендай» и «Тойота». По предварительным данным, во всем виноват 20-летний водитель «корейца», который, пытаясь обогнать машину, выехал на встречную полосу движения. Это закончилось столкновением в другим автомобилем.

В результате погиб человек, сидевший за рулем «Хендай», а также пассажир. Еще двоих людей из легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов пытаются понять, как именно все произошло.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Фрунзенском районе случилось очередное ДТП с велосипедистом.