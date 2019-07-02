Во Фрунзенском районе случилось очередное ДТП с велосипедистом

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительным данным, никто сильно не пострадал.

Инцидент произошел сегодня вечером, 2 июля, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказал очевидец, который поделился новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Он отметил, что все случилось на Будапештской улице. Участниками аварии стали автомобиль и велосипедист. Подробностей ДТП нет, но автор поста уверяет, что машина «задела» человека на двухколесном транспорте. На фотографии заметно, что на место приехала карета скорой помощи. Скорее всего, кому-то понадобился осмотр врача, но остается надеяться, что все остались целы.

«Они друг друга должны были прекрасно видеть до столкновения»,

— считает один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что девушка с сигаретой прокатила мужчину на капоте по улице Ленсовета. За рулем машины сидела девушка и курила.

велосипед дтп фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Загорать можно на 24 пляжах, купаться нельзя нигде
Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения курса реабилитации
На «Коле» авария унесла жизни двух людей, еще двое в тяжелом состоянии
В этом году в Петербурге благоустроят 500 дворов
Во Фрунзенском районе случилось очередное ДТП с велосипедистом
Озеро Сиркиярви оцепили из-за разлива химического вещества
Путин срочно встретится с министром обороны
На Бестужевской прорвало трубу