Во Фрунзенском районе случилось очередное ДТП с велосипедистом

По предварительным данным, никто сильно не пострадал.

Инцидент произошел сегодня вечером, 2 июля, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказал очевидец, который поделился новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Он отметил, что все случилось на Будапештской улице. Участниками аварии стали автомобиль и велосипедист. Подробностей ДТП нет, но автор поста уверяет, что машина «задела» человека на двухколесном транспорте. На фотографии заметно, что на место приехала карета скорой помощи. Скорее всего, кому-то понадобился осмотр врача, но остается надеяться, что все остались целы.

«Они друг друга должны были прекрасно видеть до столкновения»,

— считает один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что девушка с сигаретой прокатила мужчину на капоте по улице Ленсовета. За рулем машины сидела девушка и курила.