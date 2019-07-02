Девушка с сигаретой прокатила мужчину на капоте по Ленсовета

Видео, вероятно, привлечет внимание инспекторов ГИБДД. Фото: https://vk.com/spb_today
Видео, вероятно, привлечет внимание инспекторов ГИБДД. Фото: https://vk.com/spb_today

Поездка на расстояние около 1,5 км завершилась горьким расставанием.

Молодой человек проехал на капоте Chevrolet около 1,5 км по ул. Ленсовета — видео с места происшествия появилось в социальной сети 2 июля.

За рулем машины сидела девушка и курила. Очевидцы утверждают, что она провезла пассажира от “Звездной” до перекрестка с Орджоникидзе. Видео, которое опубликовали свидетели, завершается тем, что мужчина слезает с машины и пытается ухватить девушку за руку, но она уезжает.

То что может быть часть красивой истории любви, ревности и расставания, вероятно, скоро привлечет внимание ГИБДД — инспекторы тоже просматривают социальные сети. Поскольку номер машины попал на видео, найти водителя будет несложно.

В социальной сети активно обсуждают опубликованное видео. “Как же скучно я живу,” — пишет одна из зрительниц.

Фото: скриншот комментариев

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге девушку лишили прав за апрельское ДТП на Невском.

видео капот поездка социальные сети улица ленсовета
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Рубинштейна закрыли незаконную кофейню
Санитарный инспектор забирала морепродукты “на исследования” к себе домой
Базовый оклад зарплаты учителей могут приравнять к МРОТ
Девушка с сигаретой прокатила мужчину на капоте по Ленсовета
Google Карты расскажут, где находится автобус
Удвоено количество стран для безвизового въезда россиянам
Пассажиропоток Пулково в мае в 2,5 раза превысил пропускную способность
Молодежь Гатчины приглашают поработать