Девушка с сигаретой прокатила мужчину на капоте по Ленсовета

Поездка на расстояние около 1,5 км завершилась горьким расставанием.

Молодой человек проехал на капоте Chevrolet около 1,5 км по ул. Ленсовета — видео с места происшествия появилось в социальной сети 2 июля.

За рулем машины сидела девушка и курила. Очевидцы утверждают, что она провезла пассажира от “Звездной” до перекрестка с Орджоникидзе. Видео, которое опубликовали свидетели, завершается тем, что мужчина слезает с машины и пытается ухватить девушку за руку, но она уезжает.

То что может быть часть красивой истории любви, ревности и расставания, вероятно, скоро привлечет внимание ГИБДД — инспекторы тоже просматривают социальные сети. Поскольку номер машины попал на видео, найти водителя будет несложно.

В социальной сети активно обсуждают опубликованное видео. “Как же скучно я живу,” — пишет одна из зрительниц.

Фото: скриншот комментариев

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге девушку лишили прав за апрельское ДТП на Невском.