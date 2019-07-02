Женщину оштрафовали и лишили прав за апрельское ДТП на Невском

Женщина заплатит 30 тысяч рублей и не сможет водить машину 1,5 года. Фото: pixabay.com
Женщина заплатит 30 тысяч рублей и не сможет водить машину 1,5 года. Фото: pixabay.com

Елизавета Д. отдала руль каршеринг-автомобиля пьяному знакомому.

Жительницу Санкт-Петербурга Елизавету Д. оштрафовали и лишили прав за то, что она дала руль машины пьяному другу, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 2 июля.

Суд выяснил, что 17 апреля ближе к полуночи на Невском проспекте Volkswagen Polo попал в ДТП. За рулем в это время находился некий Хлыстов, которому женщина передала руль. Мужчина был пьян.

Обвиняемая признала свою вину и объяснила ситуацию: ее знакомый предложил ей взять каршеринг автомобиль “Яндекс.Драйв”, но у него самого не было аккаунта, поэтому он попросил ее об услуге. Ее спутник показался ей трезвым, поэтому она пустила его за руль, забыв, что правила пользования “Яндекс.Драйв” запрещают передачу управления кому-то бы то ни было. После ДТП женщину увезли в больницу. Теперь суд вынес ей приговор: она заплатит 30 тысяч рублей штрафа и не сможет водить авто 1,5 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП на Невском в апреле пострадал еще и пешеход.

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