На Невском проспекте иномарка сбила пешехода

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Мужчина находится в больнице с тяжелыми травмами.

Инцидент случился в ночь с 16 на 17 мая в Центральном районе Санкт-Петербурга. Известно, что участниками аварии стали «Фольксваген» и пешеход. Пока что сложно сказать, кто виноват в столкновении. Уточняется лишь, что петербуржец переходил дорогу на Невском проспекте в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль. В результате его отвезли в больницу, где врачи оценили его состояние как тяжелые, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай очередная авария с байкером. Мотоциклист ехал на высокой скорости и не смог затормозить вовремя перед трамваем. Он получил травмы, но насколько опасные – не уточняется. Пока что никаких дополнительных данных не поступало.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дтп Центральный район
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