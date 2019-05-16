На проспекте Солидарности очередная авария с байкером

Байкер пострадал, но не уточняется, насколько сильно. Фото: vk.com/spb_today
Байкер пострадал, но не уточняется, насколько сильно. Фото: vk.com/spb_today

Мотоциклист получил травмы в результате ДТП.

Инцидент случился поздно вечером 16 мая в Невском районе Санкт-Петербурга. Обо всем пока рассказывают только очевидцы, которые поделились фотографиями с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они уверяют, что все произошло на пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай.

По предварительным данным, именно байкер стал виновником аварии. Он якобы несся на большой скорости и не успел затормозить перед трамваем. В результате мотоцикл врезался в общественный транспорт. Пострадал только один человек – байкер, но насколько серьезно – не уточняется. Пока что никаких дополнительных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Московском шоссе произошло ДТП с фурой и мотоциклом. Грузовик улетел в кювет, а мотоциклиста отправили в больницу с переломанными руками и ногами.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дтп мотоцикл невский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп за 2018 год стал богаче почти на 500 млн долларов
Название новому арт-парку в Петербурге будут выбирать всем миром
На проспекте Солидарности очередная авария с байкером
Актера из «Игры Престолов» встретили в Петербурге
Беглов рассказал, что петербуржцы переплатили за газ 300 млн рублей
«Зенит» попал в топ-50 самых ценных футбольных брендов мира
В Шереметьево незапланированно приземлился самолет из Казахстана
СМИ: полузащитник «Зенита» Мак может покинуть команду