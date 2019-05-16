На проспекте Солидарности очередная авария с байкером

Мотоциклист получил травмы в результате ДТП.

Инцидент случился поздно вечером 16 мая в Невском районе Санкт-Петербурга. Обо всем пока рассказывают только очевидцы, которые поделились фотографиями с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они уверяют, что все произошло на пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай.

По предварительным данным, именно байкер стал виновником аварии. Он якобы несся на большой скорости и не успел затормозить перед трамваем. В результате мотоцикл врезался в общественный транспорт. Пострадал только один человек – байкер, но насколько серьезно – не уточняется. Пока что никаких дополнительных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Московском шоссе произошло ДТП с фурой и мотоциклом. Грузовик улетел в кювет, а мотоциклиста отправили в больницу с переломанными руками и ногами.