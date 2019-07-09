Суд рассмотрит иск к ИКМО «Ржевка» об отказе в регистрации кандидата

Истец через суд добивается регистрации как кандидат в муниципальные депутаты. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Истец через суд добивается регистрации как кандидат в муниципальные депутаты. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Красногвардейский районный суд 11 июля рассмотрит иск Марии Гавриловой к ИКМО муниципальный округ «Ржевка». Ей было отказано в регистрации на муниципальных выборах.

Мария Гаврилова просит признать решение ИКМО незаконным, отменить его и обязать ИКМО зарегистрировать её как кандидата, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам истца, 28 июня она подала пакет документов, уведомив ИКМО о самовыдвижении в качестве кандидата в депутаты Муниципального совета по избирательному округу №115. В регистрации её было отказано. Основанием для решения ИКМО стало якобы нарушение сроков сдачи подписных листов.

Исковое заявление принято к производству.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о претензиях к работе ИКМО Сергиевского. Жалобы озвучили оппозиционные кандидаты и члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии.