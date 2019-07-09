Дело о разбойном нападении лже-врачей на больницу ушло в суд

Злоумышленники, переодевшись во врачей, напали на больницу. Фото: pixabay.com

Злоумышленники, переодевшись во врачей, напали на больницу. Фото: pixabay.com

Сестрорецкий районный суд Петербурга рассмотрит дело о разбоном нападении на Городскую больницу №40. Подозреваемые, по версии следствия, в учреждение попали под видом врачей.

Согласно материалам дела, мужчина и женщина проникли в больницу, переодевщись в одежду и маски медработников. После они ворвались в служебный кабинет, где хранились деньги, сообщает прокуратура Петербурга.

Находившихся там работников больницы злоумышленники связали с помощью строительных хамутов. Для того, чтобы усмирить их, нападавшие использовали нож.

Из больницы злоумышленники ушли с деньгами. На улице их ждал сообщник на авто, который, по версии следствия, и предложил ограбить больницу.

Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей. Обвинительное заключение по делу утверждено.

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