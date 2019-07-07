Неизвестные напали на мужчину во Всеволожске

Полицейские возбудили уголовное дело после поступления пострадавшего в больницу.

В субботу в больницу Всеволожска привезли мужчину в тяжелом состоянии. Сейчас полиция выяснила, что его избили неизвестные.

Сотрудники больницы известили полицейских Всеволожского района Ленобласти, что к ним привезли 56-летнего мужчину с травмами 6 июля, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Медики рассказали, что забрали пострадавшего со Всеволожского проспекта. Полиция начала проверять информацию.

Сейчас в управлении заявили, что мужчине нанесли травмы неизвестные лица. Полицейские Ленобласти возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Поиск злоумышленников уже начали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге таджики напали на колумбийца.