Таджики напали на колумбийца в центре Петербурга

В полиции возбудили дело о разбое. Фото: pixabay.com

В полиции возбудили дело о разбое. Фото: pixabay.com

Полиция Санкт-Петербурга позже задержала двух молодых мигрантов.

Молодые мигранты напали на туриста из Колумбии в центре Петербурга. Полиция уже задержала подозреваемых и возбудила уголовное дело.

Утром в субботу 37-летний турист из Колумбии шел по Банковскому переулку, когда у нему приблизились двое молодых людей, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 7 июля. Она распылили ему в лицо газ, природа которого устанавливается, отобрали телефон и сбежали.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двух граждан Таджикистана, одному 22 года, второму исполнилось 23. Смартфон уже забрали. Вероятно, мигрантов осудят за разбой по предварительному сговору.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что 15 китайцев попали в больницу после ужина в Петербурге.