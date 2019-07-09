В Новом Девяткино образовался грязевой фонтан

Данных о пострадавших нет. Фото: кадр из видео

Данных о пострадавших нет. Фото: кадр из видео

В деревне Новое Девяткино, что располагается во Всеволожском районе Ленинградской области, сегодня, 9 июля, образовался фонтан из грязи с камнями.

По словам местных жителей, неприятное ЧП образовалось рядом с домом 3 по улице Озерная в Новом Девяткино. На месте произошли неполадки с трубой, в связи с чем струи грязной воды с камнями взлетают на высоту почти пятого этажа.

Местные жители запечатлели происходящее на видео. Никакой информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Отмечается, что во вторник, 9 июля, на данной территории у Теплосети проводилось тестирование труб. Однако что стало точной причиной своеобразного фонтана пока что сказать нельзя.

Видео: VK/Девяткино online

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что буйный петербуржец угрожал чиновникам поджечь их во время сноса нелегального кафе. По факту действий мужчины составлен протокол.