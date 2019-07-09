Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь

Раньше пустыня была покрыта водой. Фото: Pixabay
Раньше пустыня была покрыта водой. Фото: Pixabay

В древности пустыня Сахара, которая сейчас признана крайне засушливым местом, была покрыта бескрайним морем.

Специалистам удалось прийти к такому выводу, проведя исследования и проанализировав породы и останки ископаемых в Западной Африке.

Исследование длилось почти 20 лет. В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.

Также ученым удалось реконструировать несколько водных видов, которые давно вымерли. Установлено, что на границе мелового и палеогенового периодов континент разделал мелководный соленый водоем, в котором обитало множество различных рыб и других существ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что поедающая пластик бактерия готова к промышленному использованию.

древние времена наука сахара
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
Ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление
Ученые разработали нейросеть из стекла
По решению суда Трампу запрещено блокировать пользователей в Twitter
От прорыва трубы на улице Доблести пострадал рабочий
Петербуржцы выбирают имя для детеныша макаки в Ленинградском зоопарке
В Новом Девяткино образовался грязевой фонтан
Больше тысячи молодых семей приобрели квартиры в Петербурге с помощью программы