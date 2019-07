Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь

В древности пустыня Сахара, которая сейчас признана крайне засушливым местом, была покрыта бескрайним морем.

Специалистам удалось прийти к такому выводу, проведя исследования и проанализировав породы и останки ископаемых в Западной Африке.

Исследование длилось почти 20 лет. В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.

Также ученым удалось реконструировать несколько водных видов, которые давно вымерли. Установлено, что на границе мелового и палеогенового периодов континент разделал мелководный соленый водоем, в котором обитало множество различных рыб и других существ.

