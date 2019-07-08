Поедающая пластик бактерия готова к промышленному использованию

Открытие поможет решить проблему загрязнения среды пластиком. Фото: Pixabay
Открытие поможет решить проблему загрязнения среды пластиком. Фото: Pixabay

Молодые ученые Миранда Вэнг и Джинни Яо создали уникальную ГМО-бактерию, которая способна расчленять пластик на составляющие.

Девушки получили за своё открытие Перлмановскую премию. Они стали самыми молодыми лауреатами данной награды за всю её историю.

Бактерия способна расчленять пластик на углекислый газ и простые полимеры, которые затем можно использовать как для повторного производства пластика, так и для топлива.

Технология применима для массовой утилизации пластиковых отходов, к тому же она полностью готова к запуску на большие масштабы. Сейчас один цикл переработки занимает 24 часа.

Предполагается, что агрегат с данными бактериями будет запущен в Мировой океан, где будет собирать и сразу перерабатывать пластиковый мусор.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мороженое на завтрак улучшает работу мозга.

наука открытие переработка пластик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Найден продукт, помогающий в похудении без вреда
Поедающая пластик бактерия готова к промышленному использованию
Недостаток сна может спровоцировать болезнь Альцгеймера
Учитель намерен выпустить фильм про Цоя осенью 2020 года
Мороженое на завтрак улучшает работу мозга
Объявлен старт конкурса «Санкт-Петербург. Большая любовь»
Ученые приоткрыли тайну загробной жизни
Биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул