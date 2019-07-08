Поедающая пластик бактерия готова к промышленному использованию

Молодые ученые Миранда Вэнг и Джинни Яо создали уникальную ГМО-бактерию, которая способна расчленять пластик на составляющие.

Девушки получили за своё открытие Перлмановскую премию. Они стали самыми молодыми лауреатами данной награды за всю её историю.

Бактерия способна расчленять пластик на углекислый газ и простые полимеры, которые затем можно использовать как для повторного производства пластика, так и для топлива.

Технология применима для массовой утилизации пластиковых отходов, к тому же она полностью готова к запуску на большие масштабы. Сейчас один цикл переработки занимает 24 часа.

Предполагается, что агрегат с данными бактериями будет запущен в Мировой океан, где будет собирать и сразу перерабатывать пластиковый мусор.

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