Мороженое на завтрак улучшает работу мозга

Японские специалисты из Университета Кевин установили, что после употребления мороженого мозговая активность человека, внимание и концентрация повышаются.

Для поведения эксперимента была собрана группа добровольцев из 40 человек. Половина из них позавтракала привычными продуктами, а вторая половина съела по порции мороженого, пишет ПолитЭксперт.

Ученые измерили у добровольцов после завтрака показатели мозговой активности. Было установлено, что те, кто ел на завтрак мороженое, имели более высокие показатели внимания и концентрации, по сравнению со второй половиной испытуемых.

Специалисты предположили, что именно мороженое поваляло таким образом. Однако причины полученного результата ещё предстоит выяснить.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул.