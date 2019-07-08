Мороженое на завтрак улучшает работу мозга

Японские специалисты из Университета Кевин установили, что после употребления мороженого мозговая активность человека, внимание и концентрация повышаются.
Для поведения эксперимента была собрана группа добровольцев из 40 человек. Половина из них позавтракала привычными продуктами, а вторая половина съела по порции мороженого, пишет ПолитЭксперт.
Ученые измерили у добровольцов после завтрака показатели мозговой активности. Было установлено, что те, кто ел на завтрак мороженое, имели более высокие показатели внимания и концентрации, по сравнению со второй половиной испытуемых.
Специалисты предположили, что именно мороженое поваляло таким образом. Однако причины полученного результата ещё предстоит выяснить.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул.