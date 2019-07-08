Биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул

Для ускорения искусственно созданной эволюции ученые из Университета Северной Каролины стали использовать вирусы.

При помощи нового метода, который ускоряет эволюцию клеток, процесс создания новых лекарств будет значительно упрощен. Методика называется VEGAS, что расшифровывается как Viral Evolution of Genetically Actuating Sequences (Вирусная эволюция для генетической стимуляции последовательностей). Статья на данную тему опубликована в журнале Cell.

Главный открытием стало использование в процессе вируса лихорадки Синдбис, отличительной чертой которого является высокая изменчивость и способность к заражению клеток млекопитающих.

Вирус может встраиваться в участки ДНК и основывать в них «горячие» точки, отличающиеся высокой изменчивостью.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что специалисты разработали робота, который определяет степень созревания салата и срезает кочан.