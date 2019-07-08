Ученые создали «салатного» киборга

Ученые из Кембриджского университета разработали робота, который способен собирать с грядок созревшие кочаны латука.

Главная особенность робота в том, что он может определять степень созревания листьев и отсортировывать те, что готовы к сбору, от неготовых, пишет Journal of Field Robotics.

Кроме того, робот способен распознавать салат даже в условиях сильной туманности, которые вполне привычны для Туманного Альбиона.

Робот выглядит как манипулятор на платформе с колесами шириной в одну грядку. На конце манипулятора есть захват, также камера и нож для срезания кочанов.

Установлено, что в 91% робот не допускает ошибку в определении кочана, а в 85% — его классификации. Однако система требует более 30 секунд на принятие решения, что не устраивает ученых. Робот будет модернизироваться.

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