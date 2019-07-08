Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Град небывалых размеров выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в субботу во время грозы.

Фото и видео природного явления разместили очевидцы в воскресенье. Сообщений о пострадавших не поступало, разве что известно о гибели собачки чихуахуа. Метеорологическая служба Keraunos сообщила, что 6 июля был поставлен рекорд по числу зафиксированных молний — 73,7 тыс. В субботу Meteo France оранжевый уровень погодной опасности ввели более чем в 20 департаментах Франции, это предпоследний уровень шкалы. На данный момент грозы во Франции уже прошли, повышенный уровень тревоги отменен.

Одним из наиболее пострадавших стал район Пуйи-ле-Фёр. В городке пострадали десятки домов: их крыши не выдерживали ударов, парники же просто взрывались под силой града. Град побил лобовые стекла автомобилей и окна. В воскресенье в Пуйи-ле-Фёр проходила ярмарка, и когда начался град, люди были вынуждены прятаться под деревянными столами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Лаппеенранте град шел в первый день июля.