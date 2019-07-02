В первый день июля в Лаппеенранте на границе с регионом прошел град

В самый разгар лета в финском городе Лаппеенранта на границе с Россией около часа бушевала стихия — прошел дождь, снег и град. Улицы города стали белыми, словно на дворе опять зима.

За короткое время в городе выпало 20 см осадков, это привело к тому, что некоторые трассы оказались затоплены осадками на территории южного берега озера Сайма в городе Лаппеенранта. Также местные жители сообщают, что выпавший снег и град был размером с горошину. В результате сложных погодных условий, в городе значительно увеличилось количество аварийных ситуаций на дорогах, сообщает издание «Онлайн47»

Напоминаем, что город Лаппеенранта расположен в Финляндии совсем рядом с границей России, так что плохие метеорологический условия могут настигнуть и Ленинградскую область.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во вторник в Ленобласти будут грозы и град. К слову, синоптики также уверяют, что в июле стоит ожидать много дождей. Осадков будет выше нормы – это актуально в первую очередь для Санкт-Петербурга.