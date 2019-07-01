Во вторник в Ленобласти будут грозы и град

При этом на улице будет тепло.

Прогнозом на 2 июля поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. Синоптики рассказывают, что этой ночью в некоторых районах пойдут кратковременные дожди. Температура воздуха вряд ли опустится ниже 11 градусов тепла, а в некоторых, напротив, будет плюс 16. В светлое время суток осадки не отступят, они могут усилиться. Их сопроводят грозы и даже град. Столбик термометра поднимется до 22 градусов, так что одеваться тепло не нужно. Если будете куда-то выходить из дома, прихватите зонтик.

По региону также разгуляется ветер – он разгонится до 15 метров в секунду. Атмосферное давление не будет сильно меняться.

К слову, синоптики также уверяют, что в июле стоит ожидать много дождей. Осадков будет выше нормы – это актуально в первую очередь для Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области в Весенний день посадки леса высадят 300 тысяч сеянцев сосны и ели.