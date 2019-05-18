В Ленобласти в Весенний день посадки леса высадят 300 тысяч сеянцев сосны и ели

В ежегодной акции принял участие и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава 47 региона сегодня, 18 мая, посетил в рамках акции Елизаветинского лесничество. Там он совместно со школьникам, и студентами, а также жители района высадил 18 тысяч сеянцев ели с закрытой корневой системой на площади 9 га. Об этом сообщает администрация правительства Ленинградской области.

Акция проходи в Ленобласти ежегодно. В этом году она прошла уже в десятый раз. Организаторы отмечают, что акция позволяет воспитать у жителей сознательное отношение к природе региона.

“Любовь к лесу выражается не лозунгами, а действиями. Я благодарен всем, кто сегодня во всех районах Ленинградской области вышел сажать лес”, — сказал Александр Дрозденко во время посадки деревьев.

Также Дрозденок высказал мнение, что благодаря всем участникам акции, область находится в лидерах по искусственному лесовосстановлению и эффективности лесопользования.

Согласно статистике, Ленобласть ежегодно сажает больше леса, чем вырубает. Добавим, что всего в 2019 год в регионе запланировано лесовосстановление на площади 17,7 тысяч га.

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