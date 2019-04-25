Опрос в соцсети: половина петербуржцев ходят на субботники

В конце концов, человек в социальной сети может сильно отличаться от реального. Фото: pixabay.com
В конце концов, человек в социальной сети может сильно отличаться от реального. Фото: pixabay.com

При этом на общегородской субботник вышло меньше 5% от населения Петербурга.

Около половины жителей Санкт-Петербурга выходят на весенние субботники, сообщили аналитики соцсети “Фотострана”, которые провели опрос среди 900 пользователей.

По результатам опроса, 44% выходят на уборки газонов и иногда лесов вместе с коллегами, одногруппниками и преподавателями. 12% респондентов идут убираться с друзьями и родными. Еще четверть не участвуют в общественных субботниках, но проводят уборку во дворе своего дома с соседями и чистят свою дачную территорию.

Между тем, по данным Смольного, на общегородской субботник 20 апреля вышли почти четверть миллиона человек, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. При этом все население Санкт-Петербурга составляет 5,383 млн, сообщает Росстат — то есть убираться вышло самое большое 5% всего населения.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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