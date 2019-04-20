На общегородской субботник вышло почти четверть млн человек

Сегодня, 20 апреля, прошел юбилейный сотый День благоустройства в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли более 248 тысяч человек.

В прошлом году на субботнике побывало 236 тысяч человек, что на 12 тысяч меньше, чем в этом, сообщили Gazeta.SPb в комитете по благоустройству.

Больше всего человек проявили активность в Московском, Калининском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В перечисленных районах больше всего горожан вышли на улицу для уборки.

Всего уборка проводилась на 857 адресах. Было задействовано более 350-и единиц специализированной техники и около 2 тысяч человек. Организацией занимались садово-парковые предприятия.

Также для уборки города задействовали 600 единиц спецтехники и больше 1 тысячи работников.

Активисты высадили более 300 молодых деревьев и 500 кустиков. Всего в Петербурге прошло 267 экологических акций, а также просветительских и культурно-массовых.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на субботнике Беглов починил скамейку во Фрунзенском районе.