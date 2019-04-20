На субботнике Беглов починил скамейку во Фрунзенском районе

Александр Беглов и Константин Серов на встрече с жителями. Фото: https://vk.com/a_beglov

Александр Беглов и Константин Серов на встрече с жителями. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио составил список поручений от жителей после встречи на свежем воздухе.

Александр Беглов рассказал на своей странице “Вконтакте” об уборке Фрузенского района, на которую он приехал 20 апрел. Врио губернатора признался, что успел только починить скамейку, но зато поговорил с жителями и составил список поручений.

Видео: https://vk.com/a_beglov

В одном из дворов района Беглов встретился с пенсионеркой Аллой Игоревной, которая обратила внимание врио на стеклопакеты, которых нет в одной из парадных дома, где она живет. Беглов пообещал, что глава проследит за установкой — окна починят до 9 мая.

Беглов поблагодарил гостей праздника — футболиста Вячеслава Малафеева и певца Василия Герелло.

Главой администрации Фрунзенского района Петербурга сейчас является Константин Серов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Герелло и Беглов убирались с песней.