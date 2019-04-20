Субботник под песню: Герелло и Беглов исполняют

Присоединиться к субботнику все еще можно. Фото: https://www.instagram.com

Присоединиться к субботнику все еще можно. Фото: https://www.instagram.com

Действующий губернатор Петербурга и заслуженный артист России также приняли участие в общегородском весеннем субботнике.

Нам песня стоить и жить помогает, в данном случае — убираться. На субботнике также был замечен и глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, передает “Мойка78”.

Участники акции исполни ли “Вечернюю песню” в начале сами, а потом к ним присоединились другие участники.

Напомним, сегодня в Петербурге проходит Общегородской весенний суббот ник. По информации комитета по благоустройству, субботники проведут в 18 районах города. Для этого определены 857 участков, на который можно прийти и присоединиться к уборке. Со списком адресов можно ознакомиться здесь, а также уточнить информацию по телефону “горячей линии” Жилищного комитета: 710-44-54.

Также комитет по благоустройству уже выбрал 10 самых интересных и “модных” субботников в этот день.