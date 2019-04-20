На “модные” субботники приглашают петербуржцев сегодня

В рамках общегородского весеннего субботника комитет по благоустройству составил список топ-10 самых интересных и необычных субботников в Петербурге.

В субботу, 20 апреля, в Петербурге по традиции пройдет общегородской весенний субботник. По информации комитета по благоустройству, субботники проведут в 18 районах города. Для этого определены 857 участков, на который можно прийти и присоединиться к уборке. Со списком адресов можно ознакомиться здесь, а также уточнить информацию по телефону “горячей линии” Жилищного комитета: 710-44-54.

Также комитет по благоустройству уже выбрал 10 самых интересных и “модных” субботников в этот день.

Так, ведущие артисты ТЮЗа выступят в тематической литературно-музыкальной композиции в сквере у театра. Субботник назвали “Субботник с артистами”, он начнется в 09:30.

Все желающие могут прийти к новому пространству на набережной вдоль Южной дороги на Крестовском острове. Самая инстаграмная площадка тоже требует уборки. “Модный субботник” начнется там в 10:00. Каждый сможет выложить в Instagram фотографию с граблями. Обещают чай, музыку и угощения.

На побережье Среднего Суздальского озера пройдет “Вейк-субботник”, который начнется в 13:00. На “Здоровый субботник” приглашают в парк Лесотехнической академии. Там будут организованы показательные занятия групп здоровья. Начало в 11:00.

В Ржевском лесопарке будут создавать арт-проекты из подручных “бытовых” материалов. Тайны организма, режим труда и отдыха можно будет узнать на “Арт-субботнике” в 11:30.

“Субботник на бегу” пройдет в Колпино. Участники будут чистить улицы района от мусора и незаконной рекламы в процессе забега. Акция будет проходить на восьми точках.

Субботник для всей семьи проведут в Малоохтинском парке. Там ответят на вопрос: Как научить детей убирать играючи? Вас ожидают эко-игры, эко-поиск, эко-плакат, эко-знайки — все работы в парке будут проходить по законам игры. Начало в 10:00.

На “Звездном субботнике”, который проведут на территории Пулковской обсерватории, пройдет акция “АстроОпенЭйр”. В качестве бонуса организаторы обещают провести нтересную экскурсию по Пулковской обсерватории. Начало в 12:00.

В Сестрорецке пройдет “Библиотечный субботник”. В 11:00 на пр. Красных командиров, 25 любители чтения будут убирать территорию вокруг библиотеки. А бонусом станет презентация нового экологического маршрута по Сестрорецкому болоту.

В Петергофе в 10:00 стартует “Киносубботник”. У культурного центра “Каскад” (Царицынская ул., д. 2) начнется уборка с музыкой, играми и викторинами для детей. А после уборки все смогут посмотреть фильм из программы экофестиваля “Меридиан надежды”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов примет участие в дворовом субботнике в Петербурге.