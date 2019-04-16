Беглов примет участие в дворовом субботнике в Петербурге

Беглов не уточнил, возьмет ли на субботник лопату. Фото: gov.spb.ru

Беглов не уточнил, возьмет ли на субботник лопату. Фото: gov.spb.ru

В новом выпуске “Беглов в движении” врио рассказал о проверке в Московском районе.

Александр Беглов примет участие в субботнике 20 апреля, о чем он сообщил на своей странице “Вконтакте” во вторник 16 апреля. Врио губернатора Санкт-Петербурга остался недоволен проверкой дворов Московского района, куда он приехал, никого не предупредив.

На своей странице Беглов выложил второй выпуск проекта ”Беглов в движении”. Врио губернатора признал, что если предупреждать о проверках заранее, никаких проблем найти не удастся.

Беглов понимает, что убрать Петербург за пару дней нельзя, но считает, что дорожные службы должны набрать скорость — а он, как исполняющий обязанности губернатора, должен за этим следить. Причинами плохой уборки, по его мнению, становится как слабое управление, так и большие объемы работы.

Возьмет ли он на субботник свою лопату, Беглов не уточнил.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов выразил сожаление по поводу пожара в Париже.