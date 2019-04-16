Беглов выразил скорбь из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

К реставрации привлекут специалистов со всего мира. Фото: соцсети.

К реставрации привлекут специалистов со всего мира. Фото: соцсети.

Врио губернатора считает, что жители Петербурга хорошо понимают парижан.

Беглов выразил сочувствие жителям Парижа и его мэру Анн Идальго из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщили в правительстве Петербурга 16 апреля.

По мнению врио губернатора, жители Петербурга сопереживают и понимают парижан — Петербург понес множество утрат в ходе войны. Беглов подчеркнул, что жители Петербурга смогли восстановить свои дворцы, музеи и храмы, потому что они наряду с Собором Парижской Богоматери являются общечеловеческим достоянием.

Нотр-Дам-де-Пари строили с 1163 года по 1345. По словам президента Франции Эммануэля Макрона к ремонту привлекут специалистов со всего мира. Свои сожаления выразили Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, как жители Санкт-Петербурга отозвались о пожаре в Париже.