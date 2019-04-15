Петербуржцы обсуждают пожар в Соборе Парижской богоматери

Горожане делятся своими переживаниями, отмечая, что у них после увиденного на глаза наворачиваются слезы.

Трагедия, случившаяся во Франции сегодня, 15 апреля, не может оставить равнодушными, кажется, никого. Одна из главных достопримечательностей страны охвачена огнем – специалисты уверяют, что совсем скоро от здания ничего не останется. Они констатируют страшное – Собор Парижской богоматери навсегда утрачен для мировой культуры.

Россияне и петербуржцы тоже не смогли пройти мимо – люди пишут о том, как они сочувствуют утрате французов. Многие расстроены, что так и не смогли увидеть храм собственными глазами.

«Нам очень жаль… Суд над Жанной д’Арк, коронация Наполеона, Варфоломеевская ночь, роман Гюго. Собор видел почти всю историю Франции»,

— пишет Николай под постом в социальной сети «Вконтакте». С ним согласны десятки человек.

«Я так и не увидела его в живую….Так грустно,»

– пишет Оксана.

Люди считают, что случившееся – это «мрачное предупреждение», над которым все должны задуматься. Другие же удивляются, почему так часто горят здания именно во время реставрации.

«Вспоминаю, как Троицкий и Техноложка горели, что общего? Они тоже были в строительных лесах»,

— рассказывает один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что представители Собора Парижской Богоматери сообщают, что пожар ничего не оставит.