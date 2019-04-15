Представители Собора Парижской Богоматери сообщают, что пожар ничего не оставит

Представители Собора говорят, что огонь распространился на несущую конструкцию здания. Фото: Telegram

Представители Собора говорят, что огонь распространился на несущую конструкцию здания. Фото: Telegram

На данный момент обрушился шпиль католического храма и крыша Собора 12 века.

Пока в сети туристы и местные жители публикуют фотографии с места пожара, огонь продолжает уничтожать исторический католический храм. Его строили около 200 лет.

Собор видел практически все исторические события Парижа. Пожар начался сегодня вечером (по мск). Представители Собора говорят, что огонь распространился на несущую конструкцию здания.

«Там ничего не останется» — заявил представитель Собора в интервью BBC.

Также, сообщают СМИ, в прошлом году Католическая Церковь Франции просила у государства дополнительных субсидий на реставрацию собора, который, по их же словам, “разваливался”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сети размещают фотографии горящего Собора Парижской Богоматери.