СКА и сборная России по хоккею могут получить нового тренера

У сборной России по хоккею и СКА может немного поменяться тренерский состав.

Отмечается, что Илья Воробьев собирается уйти с должности главного тренера сборной России и СКА. По данным издания «Спорт-Экспресс», на его место придет Алексей Кудашов.

Однако Илья Воробьев будет продолжать работу в тренерском штабе, но, вероятно, на другой должности. Почти одинаковая ситуация складывается как в сборной России по хоккею, так и в СКА.

Официальное заявление по данному вопросу должно быть сделано в среду. При этом, представители Федерации хоккея России уже неоднократно говорили о том, что Воробьев с должности уходить не будет. Глава организации Владислав Третьяк отметил, что все это никак не скажется на выступление сборной на предстоящем чемпионате мира.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гендиректор «Зенита» прокомментировал переход Сутормина.