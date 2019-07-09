Гендиректор «Зенита» прокомментировал переход Сутормина

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев дал комментарий относительно скандального перехода футболиста.

Речь идет о переходе к сине-бело-голубым полузащитника Алексея Сутормина. В течение всего одной недели спортсмен перешел сначала в «Рубин», а затем в «Зенит».

Медведев отметил, что переговоры при этом прошли успешно, были «доброжелательными» и «конструктивными». Он подчеркнул, что сторонам удалось найти общий компромисс.

Также гендиректор «Зенита» рассказал, что всё было проведено без каких-либо нарушений действующего регламента по переходу футболистов.

Отметим, что Сутормин сначала перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а совсем скоро в «Зенит».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что игроки «Зенита» прогнали Алексея Сутормина по тоннелю новобранца.