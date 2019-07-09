Игроки «Зенита» прогнали Сутормина по тоннелю новобранца

Игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» провели традиционное посвящение, приветствующее нового игрока — полузащитника Алексея Сутормина.

Футболисты организовали тоннель новичка, по которому пробежался новый игрок сине-бело-голубых. Контракт с 25-летним спортсменом рассчитан на три года с возможностью пролонгированная ещё на один.

Сутормин 29 июня перешел из клуба «Оренбург» в «Рубин», однако через несколько дней «Зенит» осуществил трансфер футболиста в свою команду.

Несмотря на то, что молодой спортсмен является воспитанником «Зенита», он ещё не мог сыграть ни в одном матче за клуб. В своей спортивной карьере Сутормин успел побывать в «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». За сборную России он сыграл в семи матчах, забив один гол.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина», в котором пробыл 9 дней.