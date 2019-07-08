Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина», в котором пробыл 9 дней

На прошлой неделе футболист Алексей Сутормин подписал 4-летний контракт с «Рубином», а сейчас выяснилось, что теперь он перешел в «Зенит».

29 июня 2019 года полузащитник Алексей Сутормин ушел из «Оренбурга» в казанский «Рубин», он говорил, что очень рад оказаться в этом клубе и будет стараться приносить команде как можно больше пользы. А теперь, спустя 9 дней, Сутормин подписал трехлетний контракт с «Зенитом», сообщается на сайте ФК «Зенит».

На сайте клуба сине-бело-голубых сообщили о переходе Сутормина пародией на заставку «Санта-Барбары».

Добавим, что 25-летний Сутормин является воспитанником «Зенита». В прошлом сезоне он забил 9 голов в 31 матче и совершил одну результативную передачу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сутормин во вторник начнется тренироваться с “Зенитом”. Алексей Сутормин пройдет медкомиссию для “Зенита”. Почти полузащитник “Рубина” все-таки едет в Петербург. Разговоры о его переходе в клуб Санкт-Петербурга шли с февраля.