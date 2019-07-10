Сборная России может сыграть два матча в Петербурге

По словам исполнительного директора УЕФА Мартина Каллена, все национальные команды будут закреплены за ближайшие города в рамках турнира.

Если сборная России по футболу будет принимать участие в Евро-2020, то два матча могут быть сыграны в Санкт-Петербурге. Это объясняется тем, что все национальные команды прикрепляются к ближайшим городам чемпионата.

Мартин Каллен отметил, что Северная столица тесно связана с Копенгагеном, в связи с чем россияне и датчане будут проводить по две игры в своих странах.

Отметим, что игры Евро-2020 начинаются уже с 12 июня следующего года и будут идти вплоть до 12 июля. Матчи будут проходить в 12 городах, из которых Петербург примет четыре: три встречи групповой стадии и одна встреча четвертьфинала.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СКА и сборная России по хоккею могут получить нового тренера.